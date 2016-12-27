برنامج تكويني لإطارات مؤسسات الشباب بسطيف

كتب:

نور الهدى مغلاوي

للرفع من فعالية الإطارات ومواكبة التكنولوجيات الحديثة

في إطار سياسة ديوان مؤسسات الشباب لولاية سطيف في مجال التكوين من أجل التأقلم ومسايرة التطورات والتكنولوجيا الحديثة، سطر ديوان مؤسسات الشباب بالتنسيق مع الحركة الجمعوية عدة دورات تكوينية لفائدة الإطارات بمؤسسات الشباب والناشطين في الحركة الجمعوية.

كشف مدير ديوان مؤسسات الشباب لولاية سطيف السيد “عادل تجار” عن برنامج تكويني هام بالشراكة مع رابطة النشاطات العلمية والتقنية للشباب لفائدة إطارات مؤسسات الشباب والحركة الجمعوية شريكة القطاع، وفي هذا المجال أكد عن تنظيم دورة تكوينية في مجال التصميم وأخرى في علم الفلك في شهر نوفمبر الماضي، ودورة تكوينية في لفائدة النوادي الخضراء الناشطة بالمؤسسات الشبانية من 27 إلى 29 ديسمبر، ودورة تكوينية في مجال تقنيات التصوير بالكاميرا يومي 28 و 29 ديسمبر 2016، وفي نفس المجال ينظم ديوان مؤسسات الشباب ومكتب ولاية سطيف للجمعية الوطنية للعمل التطوعي يوم تكويني للناشطين في الحركة الجمعوية حول العمل التطوعي وأهميته في الرقي بالنشاط الجمعوي الهادف يوم 05 جانفي 2017. وتهدف هذه الدورات التكوينية لتطوير المهارات وكسب معارف وأنماط سلوكية جديدة، والرفع من فعالية الإطارات لمواكبة التكنولوجيات الحديثة وأساليب العمل المتطورة.