هلاك شخصين في حادثين مختلفين بسطيف

كتب:

قارة زهير

سجلت مصالح الحماية المدنية بسطيف اليوم أمس، هلاك شخصين في حادثي حريق و مرور حسبما علم اليوم من ذات المصالح. وأوضح نفس المصدر أن الحادث الأول يتعلق بوفاة رجل بالغ من العمر 49 سنة في منزله بقرية “باجرو” بلدية الحامة في صالح باي جنوب الولاية، أين وجد ملقى على الأرض في حجرة الحمام بها قارورة غاز موصولة بموقد “طابونة” عليها حوض معدني مملوء بالماء، وارجع نفس المصدر أسباب هذا الوفاة إلى استنشاق غازات الاحتراق السامة حيث تم نقل جثة الضحية إلى المصلحة المعنية بمستشفى عين آزال بسطيف.

و يتمثل الحادث الثاني حسب نفس المصدر في حادث مرور وقع ليلة أمس على الساعة التاسعة و عشرون دقيقة إثر انحراف وانقلاب سيارته من نوع “رونو سمبول”، بالطريق الوطني رقم 77A في “غابة البرابيش” على الحدود بين جميلة مع فرجيوة بميلة، حيث راحت ضحيته عجوز بالغة من العمر 80 سنة وإصابة سائقها بإصابات متعددة يبلغ من العمر حوالي 43 سنة. هذا وقد قامت مصالح الحماية المدنية بإسعاف ونقل الضحايا إلى مستشفى “خثير سروب” بالعلمة في سطيف.