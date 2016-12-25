معسكري يعاين مشاريع السكن بسطيف

كتب:

فارس لمرد

قام السيد والي الولاية ناصر معسكري بزيارة تفقدية لمعاينة مختلف المشاريع السكنية بسطيف منها مشروع ٢٠٠٠ مسكن بصيغة البيع بالإيجار بموقع الباز، حيث وقف السيد الوالي على مدى تنفيذ التعليمات التي وجهها في الزيارة السابقة له للمشروع ، حيث لاحظ ان الشركة المنجزة للمشروع قامت بتدعيم الورشة بإمكانيات مادية و بشرية ،و كذا إبرام اتفاق مع بعض المقاولات لانجاز جدار الإسناد، كما طلب من الشركة الهندية المنجزة بضرورة رفع التحفظات على الكهرباء و الغاز و الماء ،كما كانت للسيد الوالي زيارة لمدينة العلمة أين وقف على مشروع بناء ٧٠٠ مسكن عمومي و مدى تقدم الأشغال و ربط المشروع بمختلف الشبكات ، و كذا مشروع ١١٥٠ مسكن ضمن برنامج السكن الاجتماعي التساهمي و السكن الترقوي المدعم ، وبعد هذه المعاينة أعطى السيد الوالي عدة قرارات أهمها : – إنهاء الأشغال التي يقوم بها ديوان الترقية و التسيير العقاري في اقرب وقت ممكن . – تسليم المفاتيح للمستفدين بداية من جانفي ٢٠١٧ – على مصالح البلدية الإسراع في اسناد صفقة الطريق الذي يربط حصة ٤٧٠ و ٣٣٠ مسكن في اقرب وقت ممكن _ على مصالح مديرية التعمير التفكير في تهيءية المساحة الشاغرة الفاصلة بين الحصتين ٤٧٠ و٣٣٠ كما كان للسيد الوالي خلال هذه الزيارة الميدانية وقفة على أشغال التهيئة و الربط بمختلف الشبكات الجارية بمخطط شغل الأراضي رقم ٧١٨ الذي يعرف نسبة تقدم معتبرة ، كما أعطى السيد الوالي تعليمات صارمة من اجل إنهاء ربط مشاتي برنامج السكن الاجتماعي التساهمي بالكهرباء و الغاز المقدرة ب ٢٤٠ مسكن حتى يتم تسليمها لفائدة المستفيدين خلال الأيام القادمة.