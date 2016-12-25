انفجار للغاز الطبيعي ببوعنداس في سطيف

كتب:

قـارة زهــير

شهدت صبيحة اليوم، قرية “إيزعطوطن” ببلدية بوعنداس شمال غرب ولاية سطيف، حادث انفجار للغاز الطبيعي داخل منزل أحد المواطنين، مما تسبب في إصابة صاحبه البالغ من العمر 67 سنة بحروق في الوجه والإطراف حيث وجد مرميا خارج البناية من أثر الانفجار رفقة زوجته 60 سنة التي أصيبت بذعر كبير وصعوبة في التنفس رفقة أربع نساء أخريات كانت في الطابق العلوي الذي انهارت أرضيته فوقعن في الأسفل، كما تسبب هذا الانفجار كذلك في أضرار جسيمة في بنايات ملك أربع عائلات لاسيما في البناية محل الانفجار التي انهارت جدرانها كليا وكذا سقفها المبني بالإسمنت المسلح والبناية المجاورة لها مسكن فردي المتكون من طابقين ودرجة أقل في البناية الرابعة الوقعة على جانبها الأيسر، لأجل ذلك تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوعنداس ومصالح سونلغاز، مصالح البلدية ومصالح الدرك الوطني.