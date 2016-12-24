مناورات وتدريبات لوحدات التدخل للحماية المدنية بسطيف

كتب:

فارس لمرد

تقوم يوم السبت ٢٤ ديسمبر ٢٠١٦ وحدات التدخل التابعة للحماية المدنية بتدريبات افتراضية حول موضوع”انحراف قطار لنقل المسافرين متبوع بحريق” تبعا لتعليمات السيد المدير العام للحماية المدنية المتعلقة بتطبيق برامج المناورات و التدريبات في مختلف مجالات التدخل لمصالح الحماية المدنية،هذا وقد جرت هذه المناورات على المخرج الشرقي لمحطة القطار لبلدية ” رأس الماء” بمشاركة سبعة سيارات إسعاف و خمسة شاحنات تدخل إضافة إلى أربعة سيارات قيادة تابعة لوحدات الحماية المدنية بحضور مدير الحماية المدنية بسطيف و رؤساء الوحدات المعنية بالمناورة كما كان لمؤسسة النقل بالسكة الحديدية و مصالح النقل و المصالح الأمنية حضور مميزا، و الهدف من أداء المناورة هو تعزيز القدرات التقنية و العملياتية لعناصر فرق التدخل مع إقحام و إدماج العناصر الجدد في التدريب من اجل إنقاذ و إسعاف الأشخاص و الممتلكات.