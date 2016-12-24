حسان حمّار.. تصريحات بوغرارة و قرعيش لا أساس لها من الصحة

كتب:

فارس لمرد

فند حسان حمار جملة و تفصيلاً التصريحات التي أدلى بها كل من اليامين بوغرارة و مسؤول الفريق قرعيش عقب نهاية المباراة أمام الوفاق و التي فاز فيها رفقاء جابو بهدف لصفر لا أساس لها من الصحة و أنها اعذرا واهية و محاولة منهما تبرير الخسارة و عدم تقبل الهزيمة و الاختباء وراء أعذار غير مقنعة، حيث أن قرعيش اتهم إدارة الوفاق بمنح فريقه غرف ملابس لا تليق بسمعة فريقه. ليرد عليه حسان حمار: “الوفاق ككل الفرق الجزائرية لا يسر ملعب 8 ماي رغم أنه هو من ينظم المقابلات، وهذه الأمور تقع على عاتق إدارة المركب، كما ان كل الفرق الجزائرية التي لعبت ضد الوفاق استعملت هذه الغرف و لم يكن أي احتجاج” ويضيف : “انه ترفع عن رفع احترازات على أرقام بعض اللاعبين لا تتماشى مع القوانين المنظمة للمنافسات الوطني “.