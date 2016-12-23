وادي سوف تحتضن المهرجان المغاربي للمسرح

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رفيقة قادري

دورة المرحوم “كاتب ياسين” احتفاء بالموسيقار “نوبلي فاضل”

تحتضن ولاية الوادي في الفترة 16 الى 19 فيفري 2017 فعاليات المهرجان المغاربي للمسرح في طبعته الخامسة وذلك تحت شعار “المسرح بوابة لثقافات الشعوب”. حيث ستعرف المشاركة العديد من الدول المشاركة في المنافسة جمعية الناقوس للمسرح والسينما الاغواط ريق الشيطان الجزائر تعاونية ورشة الباهية للمسرح والفنون لوهران أنا والمارشال الجزائر جمعية مسرح الابتسامة بنابل الدرجة الصفر تونس جمعية ن ا س للمسرح بقفصة جنــّـــات تونس فرقة الكواليس للمسرح كوما المغرب الهئية العامة للسنما والمسرح والفنون فرقة القرية لتمثل والمسرح صورة باهته ليبيا جمعية المسرحيين المويتانيين حبل غسيل الوصية مويتانيا البيت الفني للمسرح مسرح ملك في انتظار جودة مصر فرقة بريدة المسرحية الرجل الفنار السعودية مسرح عناد الجزيرة فلسطين مسرح رحالة الامارات صراخ الجثة الإمارات الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب، مورتانيا، مصر، فلسطين، السعودية، الامارات عروض مسرح الشارع فرقة كواليس المسرح المغرب. جمعية ن ا س للمسرح بقفصة تونس الجمعية التونسية للمسرح الطفولة والشباب المكرمين : فلسطين : الكاتب والمخرج المسرحي غنام غنام المغرب :فاطمة الزهراء أحرار. المخرج عبد المجيد شكير تونس: فرحات هنانة ، اكرم عزوز ليبيا : الفنانة سعاد خليل مصر :”المخرج محمد مرسي” الكويت “جمال الشايجي” الجزائر “نوبلي فاضل” ، كمال رويني ، سفيان عطية ، حمزة جاب الله، لقمان النجعي ، محمد السعيد راشدي، مراد زيد الورشات : ورشة الاخراج المسرحيمن تأطير المخرج شكري البحري تونس ورشة الكتابة الدرامية : منتاطير الاستاذ الفنان العمرى كعوان ورشة الجسم والخشبة من تأطير الفنانة تونس آيات على الجزائر ورشة مسرح الشارع من تأطير الاستاذ لسعد حمزة تونس ورشة فن الممثل من تأطير الفنان زرزور طبال المحاضرات المسرح الموريتاني و إشكالية التأسيس من تقديم الاستاذ “ابراهيم ولد سمير ولد اميجن” تجربة المسرح التونسي بين التحولات الحديثة من تقديم الناقد والصحفي شكري سماوي المسرح الجزائري بين اشكالية النصوص من تقديم الاستاذ يحي موسي عرض تجربة المسرح المغربي من تقديم المخرج عبد المجيد شكير عرض تجربة مسرح الهناجر بمصر من تقديم الاستاذ مدير المسرح محمد دسوقي العروض الشرفية: المسرح الجهوي العلمة بمسرحية الثلث الخالي مسرحية “سلفي تونس”.