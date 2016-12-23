وفاق سطيف 1 دفاع تاجنانت 0

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فارس لمرد

حقق الوفاق فوزاً ثميناً بملعب الثامن ماي الجولة 15 من الرابطة المحترفة الاولى موبيليس حيث سجل هدف الوفاق المتألق “جحنيط” في الدقيقة 23 من زمن المباراة بتمريرة دقيقة من اللاعب “جابو” و رغم الآداء و اللعب الجيد للأبناء “بوغرارة” و محاولتهم المتكررة للوصول لشباك الحارس بكري لكن كل محاولتهم باءت بالفشل نتيجة التسرع و نقص الخبرة عند بعض الاعبين و بهذا الفوز الثمين حقق رفقاء “حدوش” ثلاث نقاط مهمة وتحسين ترتيبهم في البطولة خاصة و أن الوفاق تنتظره مباراة مهمة أمام شبيبة الساورة التي تدخل في منافسة الكأس.