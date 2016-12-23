العلامة الشيخ ”محمد الشريف القاهر“ في ذمة الله

كتب:

سطيف نيوز

انتقل فجر يوم الجمعة إلى جوار ربه فضيلة الشيخ “محمد الشريف” عن عمر ناهز 83 سنة.

ولد العلامة في 2 جانفي 1933م، بقرية تاموقرة ببجاية من عائلة محافظة انتقل سنة 1951م، إلى جامع الزيتونة ليتحصل على شهادة في الشريعة الإسلامية عام 1959م، كان الشيخ إبان الثورة عضو جيش التحرير حتى الاستقلال.

و بعد الاستقلال عمل في التدريس من الثانوية إلى الجامعة ليعين أستاذ بكلية الأدب العربي. عين مديراً لمعهد العلوم الإسلامية ثم مديرا للمعهد الوطني العالي لأصول الدين و عضو في لجنة الأهلة و المواقيت الشرعية من سنة 1992م، إلى أن وافته المنية هذا وقد شارك “محمد الشريف” في العديد من المحاضرات و الندوات الفكرية و الدينية تاركاً ورائه موروثاً هاماً من الكتب التي تخدم الدين و الوطن.

رحم الله الفقيد و اسكنه فسيح جناته

و إنا لله وإنا إليه راجعون

التحـــــريـــر

