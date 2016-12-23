حجز 16 قنطار من مادة ”التبغ“ بصالح باي في سطيف

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سطيف نيوز

تمكنت مصالح أمن دائرة صالح باي جنوب ولاية سطيف، من حجز كمية جد معتبرة من مسحوق مادة “التبغ” الموجهة لتقليد السجائر، قدرت بـ 16 قنطاراً مع توقيف شخص في العقد الثاني من العمر تورط في نقل تلك الكمية. هذا وقد تم فتح تحقيق معمق في ملابسات القضية مع حجز المركبة بما فيها والتي سلمت للجهات المختصة قانوناً. كما تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف عن تهمة حيازة ونقل مادة مسحوق التبغ التي تدخل في صناعة السجائر الموجهة للمتاجرة بطريقة غير قانونية، حيث تم تقديم المخالف لوكيل الجمهورية لدى محكمة عين ولمان.