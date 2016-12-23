شرطة سطيف تطلق الحملة التوعية من مخاطر الإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة

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سطيف نيوز

أطلقت شرطة سطيف ممثلة بكوادر الطاقم الطبي الاجتماعي، التابع للمصلحة الولائية للصحة، النشاط الاجتماعي والرياضات وبالتنسيق مع أطباء مختصين في المجال، تم إيفادهم من قبل مديرية الصحة والسكان بالولاية، أنشطة تحسيسية توعوية موجهة لعناصر وإطارات الشرطة العاملين بإقليم الولاية، حيث تندرج المبادرة في إطار تجسيد الحملة الوطنية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني في سبيل التحسيس، التوعية والتحذير من مخاطر الإصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة وهذا بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة داء السيدا.

وأكد رئيس خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية سطيف، أن مصالح الشرطة بهذه الولاية الهامة، ترتكز على تأطير أنشطة تحسيسية وأخرى جوارية تستهدف المواطنين ولا يستثنى إطلاقا مستخدمي الشرطة، سواء بهدف تكوينهم أو صقل خبراتهم وتحيين ومعارفهم ومهاراتهم وإطلاعهم عن جميع المستجدات بغية ضمان مسايرتهم للتطور الحاصل في شتى الميادين خاصة ما تعلق بالجريمة، مع ضمان عقد لقاءات دورية وأخرى استثنائية كل ما سنحت الفرصة من أجل تحسيسهم وتوعيته تجاه بعض القضايا والمعطيات الهامة، كما أعرب في الوقت ذاته بأن مصالح الشرطة وجميع الهيئات المستخدمة لأعداد هامنة من الموظفين مطالبة بالتحسيس والتنبيه لمخاطر هذا الداء المستعصي لأنها سوف لن تكون إطلاقا في منأى عن شتى مشكلات العصر الصحية، خاصة جانب هذا النوع من الأمراض المستعصية التي يستوجب التعرف عن طبيعتها وأعراضها وطرق تنقلها وكيفيات الوقاية منها.