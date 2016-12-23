”معسكري“ يشرف على تنصيب المكتب الجهوي لمجلس أخلاقيات الطب لمنطقة سطيف

كتب:

نور الهدى مغلاوي

أشرف يوم أمس والي ولاية سطيف السيد ناصر معسكر على مراسم تنصيب المكتب الجهوي لمجلس أخلاقيات الطب لمنطقة الشرق و التي تشمل ولايات سطيف، برج بوعريريج و المسيلة ، مراسم التنصيب حضرها إضافة إلى المسؤول الأول على الولاية رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمين العام للولاية. و في كلمة ألقاها بالمناسبة دعا السيد الوالي إلى وجوب احترام أخلاقيات هذه المهنة ، مطمئنا في نفس الوقت جميع الحاضرين أن السلطات الولائية سترافق جميع مساعي المجلس و ذلك بما يخدم المصلحة العامة، و أضاف أن أبواب إدارته ستظل مفتوحة أمامهم و لن يدخر أي جهد لتسهيل هذه المهام النبيلة، بدوره رئيس مجلس أخلاقيات المهنة أكد الحاجة الضرورة لمثل هذه الدورات للتمكن من الوقوف في وجه تنامي ظاهرة الدجل و الممارسات الدخيلة على هذه المهنة، و لدى تنصيبه أكد الرئيس الجهوي لمجلس أخلاقيات الطب نصير ضيافات عمله على بذل الجهد اللازم لتحسين الرابط بين الأطراف كلها في الميدان و هو ما يعود بالنفع على المريض و المواطن.