دورة تكوينية للأطباء العامون في علاج مرضى السرطان بسطيف

كتب:

قـارة زهــير

يستفيد منها 60 طبيباً من 5 ولايات شرقية



انطلقت بالمعهد الوطني للتكوين العالي للشبه الطبي بسطيف، الدورة التكوينية التاسعة و العاشرة، لفوجين من الأطباء العامون في مجال علاج و مرافقة مرضى السرطان.

حسب بيان إعلامي لمديرية الصحة والسكان بسطيف، أن هذه الدورة مست 60 طبيباً من سطيف، بجاية، جيجل، برج بوعريريج و المسيلة ضعف الدورات السابقة التي مست 30 طبيباً في كل دورة. و يستفيد الأطباء في الفترة الصباحية من تكوين تطبيقي بمركز مكافحة السرطان في المصالح التالية: مصلحة العلاج الكيميائــي، مصلحة العلاج الإشعاعي، مصلحة الوقاية. أما في الفترة المسائية فيتلقى الأطباء تكوينا نظرياً بالمعهد الوطني للتكوين العالي للشبه الطبي بسطيف، حيث يتم تقديم محاضرة في علم الأوبئة و كذا محاضرة حول العلاج الكيميائي، و كذا محاضرة حول كيفية العلاج بالأشعة. للإشارة فإن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تكوين الأطباء العامون في مجال وسائل الوقاية وتكثيف الكشف المبكر لهذا المرض، إضافة إلى السهر على مرافقة المريض الذي يكون قد استفاد من العلاج بأنواعه من طرف الطبيب العام العامل بأقرب وحدة صحية من مسكن المريض.