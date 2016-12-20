الأنفلونزا الموسمية أعراضها وطرق الوقاية منها

كتب:

لصلج سارة

مع دخول فصل الشتاء ترتفع نسبة الإصابة بالأنفلونزا الموسمية والتي تنتشر بكثرة في الفترة الممتدة بين شهر أكتوبر و شهر أفريل خصوصاً لدى كل من الأطفال والبالغين و المسنين الذين يعتبرون من الفئة الأكثر عرضة لهذا الفيروس فما هي مسببات هذا المرض وما هي أعراضه وما هي سبل الوقاية منه.

و يرى الأطباء أن الأنفلونزا الموسمية عبارة عن التهاب يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي كالأنف و الحنجرة والقصبة الهوائية نزولاً إلى الرئتين، حيث تعتبر الأنفلونزا من الأمراض المعدية التي تتنقل من شخص إلى آخر من خلال السعال الذي يفرز العدوى التي تنتقل في الهواء أو عن طريق الأيدي الملوثة، إذ تتجلى معظم أعراض الأنفلونزا الموسمية في ارتفاع حرارة الجسم بشكل مفاجئ و الإصابة بسعال وصداع و ألم في العضلات والمفاصل والتهاب الحلق وسيلان الأنف حيث تدوم الفترة التي يكتسب فيها الفرد العدوى وظهور المرض يومين تقريباً حيث تصيب الأنفلونزا جميع الفئات العمرية، غير أن الأطفال و النساء الحوامل و البالغين ما فوق 65 سنة والأشخاص المصابين ببعض الأمراض المزمنة كالقلب و السكري وأمراض الجهاز التنفسي هم أكثر الفئات عرضة لمضعفات هذه العدوى ولها تأثير عليهم. حيث تعتبر البكتيريا المتنقلة عبر الهواء من المسببات الرئيسة للأنفلونزا من خلال السعال أو العطس أو استخدام أغراض الشخص المصاب أو الاحتكاك به سواء في أماكن الدراسة أو العمل أو في الحافلة.

حيث يعتبر الأطباء التطعيم الحل الجذري لتفادي الإصابة بالأنفلونزا الموسمية إذ تمتد الفترة المخصصة لتلقيح بين أواخر شهر سبتمبر وشهر أكتوبر ويمكن تمديدها إلى نهاية شهر ديسمبر حيث يحمي اللقاح الفرد مدة 06 أشهر و يستوجب تكرار أخذها في الموسم المقبل كما ينصح الأطباء بضرورة إتباع إرشادات وقائية للحد من انتشار هذا الفيروس تتمثل في غسل الأيدي بشكل منتظم، تجنب الاحتكاك بالأفراد المصابين أو استخدام أغراضهم، استعمال مطهر، استعمال المناديل الورقية عند السعال أو العطس، الإكثار من تناول السوائل.

كما يرى الأطباء أنه من الضروري الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توعية المواطن من أجل التطعيم وذلك من خلال القيام بحملات تلقيح من خلال توفير فريق طبي متنقل يقوم بزيارة المدارس ومختلف المؤسسات العامة والخاصة من خلال إعداد برنامج منتظم بالتعاون مع الجهات المختصة لخلق ثقافة وقائية لدى المواطنين.