شرطة سطيف تحيي الذكرى الـ 44 لعيد الشرطة العربية

كتب:

قـارة زهــير

تقليد الرتب لإطارات و رتباء وأعوان الشرطة

خلال حفل بهيج حضره معالي وزير الموارد المائية والبيئة رفقة السيد المفتش الجهوي لشرطة الشرق ووالي الولاية والذي كانوا على رأس وفد هام ضم ممثلين للسلطات المحلية المدنية والعسكرية والقضائية إلى جانب أعضاء الأسرة الثورية، نواب البرلمان بغرفتيه وعدد هام من ممثلي المجتمع المدني والحركة الجمعوية المحلية الذين حضروا الحفل الذي أقيم صبيحة يوم 18 دسمبر 2016 بقاعة المحاضرات الكائنة بمقر كتيبتي التدخل السريع بسطيف. الحفل الختامي الذي نظمته مصالح أمن الولاية، بعد أن أطلقت عديد الفعاليات الاحتفالية الرياضية والفكرية التي عممت عبر كامل المصالح الأمنية الجوارية، عرف أولا دعوة معالي الوزير والوفد المرافق له إلى زيارة فضاء العرض الذي اقيم بالمناسبة ببهو هذا المقر، والذي تم خلاله استعراض أنشطة مصالح أمن الولائة على غرار المصلحة الولائية للشرطة القضائية والأمن العمومي، هذه الأخيرة التي تضطلع بمهام حماية البيئة والعمران وصد كل الخروقات التي قد تمس بافطار المعيشي للمواطن، كما عرف العرض مشاركة إطارات من مدرسة الشرطة سطيف وأيضا فرقة شرطة الحدود الجوية بمطار الـ 8 ماي 1945 حيث إستمع الوفد إلى شروحات وفيرة شرحت مهام واختصاص كل مصلحة، كما عكست اهتمام أصحاب البذلة الزرقاء بمجال حماية البيئة وأثبتت سعيهم إلى صد كافة أشكال التعدي الصارخ على المحيط والعمران وهذا كله تجسيدا لرؤية القيادة العليا للأمن الوطني.

الحفل الختامي الذي أقيم بالمناسبة، أستهل بكلمة ترحيبية أجراها السيد رئيس أمن الولاية (مراقب الشرطة محمد أخريب) الذي قدم من خلالها تشكراته لمعالي الوزير على اقتطاع شطر من وقته المخصص لزيارة العمل التي قادته إلى الولاية لتقاسم فرحة الاحتفال بعيد الشرطة العربية وقوات الشرطة العاملين بأمن ولاية سطيف، كما أعرب أيضا عن امتنانه وشكره لشخص السيد والي الولاية الذي قام وبمجرد تنصيبه على رأس الولاية بإجراء عدة زيارات ميدانية لمختلف المشاريع التابعة لقطاع الأمن الوطني، بعدها قرأ السيد رئيس أمن الولاية رسالة عناية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني التي أبرقت بالمناسبة كما حرص أيضا وبكل أمانة على قراءة نص كتاب تهاني الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الموجهة للمديرية العامة للأمن الوطني. مداخلة معالي وزير الموارد المائية والبيئة جاءت عفوية أكد أولا من خلالها بأن حضوره فعاليات حفل إحياء عيد الشرطة يعد واجبا، كما أنه سانحة تسنى له من خلالها توجيه تهانيه الشخصية لكافة رجال الأمن والشرطة العربية، وفرصة لتقديم التهاني لكل من استفادوا من ترقيات بالمناسبة، مترحما على أرواح شهداء وشركاء الواجب الوطني من رجال الأمن الوطني، كما كانت مداخلة معالي الوزير فرصة أيضا لتقديم الشكر لعناية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني على كل مجهوداته الحثيثة التي تندرج في إطار تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية، منوها إلى سعيه الدائم لعصرنة هذا الجهاز القوي والهام على حد تعبيره، وهذا من خلال تكوين أفراده وتزويدهم بالمعارف والتقنيات، إذ وبفضل مجهودات قيادته الرشيدة، جاءت هذه القفزة النوعية والمهنية التي أضحت بمثابة مثل يحتدى به على الصعيد المتوسطي وحتى العالمي وذلك في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.

كما استشهد معالي الوزير بمضمون مداخلة عناية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، خلال اجتماع قادة الأمن والشرطة العربية، والذي أكد من خلاله حرص البلاد على محاربة ومجابهة شتى أوجه الجريمة المنظمة والإرهاب، مؤكدا استعداد الجزائر لنقل خبراتها وتلقينها في إطار تكوين يوجه لفرق الشرطة الإفريقية، مختتما مداخلته بتقديم التهاني لجميع منتسبي الأمن الوطني مع تقديم الشكر له على كافة المجهودات التي يبذلونها.

تقليد الرتب لإطارات وأعوان الشرطة

الحفل وضمن محور التكريمات الذي أدرجه القائمون على التنظيم تم تقليد الرتب لعينة من إطارات ورتباء وأعوان الشرطة الذين إستفادوا من ترقيات استثنائية بالمناسبة، علما بأن مصالح أمن ولاية سطيف قد استفادت لوحدها من 108 ترقية كما أشار إليه السيد رئيس أمن الولاية خلال مداخلته، إلى جانب تكريم عدد من الموظفين الذين تزامنت تواريخ إحالتهم على التقاعد وهذا الحفل.