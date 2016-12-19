تكريمات رمزية للشرطة الجزائرية في عيدها العربي

كتب:

قـارة زهــير

تم على هامش الحفل الذي أقيم من قبل مصالح الشرطة بسطيف احتفالاً بعيد الشرطة العربية، توجيه ثلاثة تكريمات رمزية لشخص عناية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، استلمها نيابة عنه كل من السيد المفتش الجهوي لشرطة ناحية الشرق رفقة السيد رئيس أمن ولاية سطيف.

التكريم الأول تقدم به السيد “أبوبكر بن عيسى” أمين الولاية السابعة التاريخية، الذي أراد أن يعكس من خلال التفاتة الأسرة الثورية امتنانها على ما توليه قيادة جهاز الأمن الوطني من اهتمام وحرص شديدين لإحياء شتى المحطات التاريخية والثورية بغية استخلاص عبرها وترسيخ مبادئها ومآثرها في نفوس منتسبي الأمن الوطني من أجل شحذ هممهم ودعوتهم إلى تقديم الأفضل.

التكريم الثاني كان من قبل السيد “عز الدين شنافة” رئيس لجمعية حماية المستهلك لولاية سطيف والذي إرتاى تكريم شخص اللواء نظير مجهوداته التي توصي دوما مصالح الشرطة بتأطير أنشطة وقائية وأخرى ردعية في مجال حماية المستهلك، في سبيل صد كل أشكال الغش والتقليد والتدليس التي قد تهدد صحته.

التكريم الثالث والأخير، بادرت به إدارة نادي وفاق سطيف لكرة القدم، ممثلة برئيس النادي السيد “حسان حمّار”، الذي توجه بتكريم رمزي إلى عناية السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني، نظير مجهوداته ودعمه للرياضة في سبيل تطويرها.