دورة تكوينية في تخصص بحار مؤهل بولاية سطيف

كتب:

نعيم بلعكري

الدورة استفاد منها 20 متربص

في إطار مرافقة المهنيين ورسكلتهم وتأهيلهم، تنظم الغرفة المشتركة مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات لولاية سطيف دورة تكوينية لفائدة 20 متربص من مختلف الولايات التابعة لإقليم نشاط الغرفة (سطيف، ميلة، برج بوعريريج، المسيلة وباتنة)، وذلك بالتنسيق مع مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة.

الدورة التكوينية تم تنظيمها على مستوى مركز التكوين المهني والتمهين (الهضاب 3)، تندرج في إطار برنامج الأقسام الخاصة وتدوم لمدة شهرين من التكوين النظري، وتتوج بشهادة (بحار مؤهل) تُمنح لهم من طرف مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة، هذه الشهادة تمكّنهم من الحصول الدفتر البحري للملاحة الذي يعتبر مهم لممارسة الملاحة والصيد البحري.

الدورة التكوينية تتضمن أيضا جانب تطبيقي في عدة مواد منها تقنيات الصيد البحري، خياطة الشباك وفن العُقد، القانون البحري، الملاحة البحرية، والإسعافات والأمن على مستوى مراكب الصيد البحري.

وحسب مدير الغرفة المشتركة مابين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات لولاية سطيف السيد “أحمد بن جدو”، فإن الغرفة سطّرت برنامجا ثرياً ومتنوعاً سوف يُشرع في تنفيذه مطلع السنة القادمة، منها دورة في تربية أسماك الزينة، دورة في صناعة أعلاف الأسماك باستعمال مواد أولية محلية، وتربص تطبيقي في مجال إصلاح محركات قوارب الصيد القاري.

وأشار المتحدّث أن الغرفة تسعى دوما إلى مواكبة التطورات في مجال الصيد البحري وتربية المائيات من خلال تنظيم دورات تدريبية وتكوينية في مجالات مختلفة بما يستجيب لاحتياجات ومتطلبات المهنيين، وهو ما يسمح بزيادة الإنتاج والمردودية وتحسين الإطار المعيشي للصيادين ومربي الأسماك وغيرهم من المهنيين الناشطين في الميدان.

جدير بالذكر أن الغرفة كوّنت 34 بحار سنة 2014 في تخصص بحار مؤهل، كما سبق هذا التكوين تربصات أخرى في إطار برنامج دمج تربية الأسماك مع الفلاحة استفاد منها 53 فلاح من ولايتي باتنة وميلة، كما تم، خلال السنة الجارية، تنظيم تربصين تطبيقيين في التفريخ الاصطناعي لأسماك المياه العذبة لصالح 65 مهني وحامل مشروع من 13 ولاية على مستوى المحطة التجريبية للصيد البحري وتربية الأسماك القارية ببلدية الاوريسيا بولاية سطيف.