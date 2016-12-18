وفاق سطيف يفتح التدريبات أمام وسائل الإعلام

كتب:

أكرم تومي

قررت إدارة وفاق سطيف فتح التدريبات أمام وسائل الإعلام والصحافة من أجل اخذ انطباعات اللاعبين،الحصة الأولى جرت مساء أمس في حين حصة الأربعاء سيتم تحديد توقيت لاحقا،إدارة الوفاق وعلى رأسها “حسان حمّار” وجهت الدعوة للصحافة يوم 26 ديسمبر لحضور وضمان التغطية الإعلامية لعملية بيع أقمصة اللاعبين “عبد المؤمن جابو” ، “أكرم جحنيط” ، “خثير زيتي” مع الإمضاء لفائدة براعم المدرسة وكذا أخذ صور مع رئيس النادي، من جهة أخرى تنظم إدارة الوفاق السطايفي دورة كروية بين الفئات الشبانية لمدرسة الوفاق لمواليد 2004 إلى 2010 بمشاركة أكاديمية مديرية الشباب والرياضة، اوريسيا، نجوم الزيبان والأمل السطايفي، الدورة تنطلق يوم السبت المقبل على الساعة الثامنة صباحاً.