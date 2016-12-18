الوفاق يواجه شبيبة الساورة في الثمن النهائي

كتب:

فارس لمرد

تعرف نادي وفاق سطيف على منافسه في الدور الثمن نهائي من كأس الجمهورية أين سيلاقي شبيبة الساورة الفائز على حساب شباب قسنطينة بملعب الثامن ماي بسطيف و يعول الوفاق على عاملي الأرض و الجمهور لإيقاف زحف نسور الساورة نحو الكأس و من جهتها تسعى الشبيبة مخادعة النسر السطايفي في عقر داره و أمام جمهوره و تخطي أحد أكبر الأندية اختصاصا في الكأس. أما بالنسبة للبطولة يواصل رفقاء “جابو” العمل من أجل مواجهة دفاع تاجنانت مباراة صعبة و لكن ليست مستحيلة لأشبال “زرقان” لظفر بنقاط المباراة و تعزيز مركزهم في البطولة و العين الأخرى على الكأس.