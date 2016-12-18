طلبة وخريجي كلية الصيدلة بسطيف في مسيرة

طلبة وخريجي كلية الصيدلة بسطيف في مسيرة
إضراب طلبة كلية الصيدلة بسطيف
SLIDE, الحدث 0
كتب: آخر تحديث:
ج،ق

للمطالبة بحقوقهم المهضومة…

نظم صبيحة اليوم، العشرات من الطلاب والمتخرجين من قسم الصيدلة بجامعة الباز في سطيف وقفة احتجاجية أمام المدخل الرئيسي للمستشفى الجامعي سطيف لينطلقوا في مسيرة اتجاه مقر الولاية رافعين شعارات و لافتات تجسد مطالبهم من اجل إيجاد حلول للعديد من المشاكل البيداغوجية التي يعانون منها في مجال اختصاصهم منها قضية التوظيف حيث يجد أغلبيتهم أنفسهم يعيشون في بطالة بعد تخرجهم أو كعمال عاديين في أي صيدلية خاصة برواتب زهيدة و كذا زيادة عدة الأطباء المقيمين في الصيدلة و رفض التصنيف الخاص بالصيادلة ومطالب أخرى مطالبين الوزارات الوصية بإنقاذ مهنة الصيدلي و ضرورة التدخل العاجل للتكفل بانشغالاتهم.

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